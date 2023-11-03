По итогам выборов в Новой Зеландии сформируют трехпартийную коалицию

В выборах 2023 года приняли участие свыше 2,8 млн избирателей, явка составила 78,2%

СИДНЕЙ, 3 ноября. /ТАСС/. По итогам обработки 100% бюллетеней на всеобщих парламентских выборах в Новой Зеландии коалиция Национальная партии страны и общественно-политической организации ACT не получила большинства голосов, необходимого для формирования правительства. Соответствующие данные были опубликованы новозеландской избирательной комиссией.

По данным избиркома, Национальная партия Новой Зеландии, получила 38,06% голосов (48 кресел), а ее давний партнер и союзник партия ACT - 8,64% (11 кресел). В коалиции они получают 47,93% голосов и 59 кресел в парламенте. Для получения большинства (62 места из 122) им придется договориться о коалиции с еще одной общественно-политической организацией - партией "Новая Зеландия прежде всего", получившей по итогам выборов 6,08% голосов (8 кресел в парламенте).

Также в избиркоме сообщили, что в выборах 2023 года приняли участие свыше 2,8 млн избирателей, явка составила 78,2%. Более 600 тыс. избирателей проголосовали вне избирательных участков и именно из-за ожидания и обработки их бюллетеней официальные результаты выборов были объявлены спустя 20 дней после дня голосования.

Местные аналитики полагают, что переговоры трех партий о создании коалиции пройдут в ближайшие дни и их главным предметом станет "состав правительства, которое Национальная партия хотела бы сформировать". "Вероятно переговоры будут завершены за несколько дней и новое правительство сформируют быстро, <…> если будет решена проблема распределения ключевых министерских постов так, чтобы каждая из партий сохранила свой авторитет", - сказал политический обозреватель Питер Данн.