МЧС доставило в Каир очередную партию гуманитарной помощи для населения Газы

В Египет привезли 28 тонн груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Очередная партия гуманитарной помощи от России для населения сектора Газа прибыла в Египет, передает корреспондент ТАСС.

Два спецборта МЧС России совершили посадку в Каире. Они доставили 28 тонн груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал. После разгрузки он будет передан представителям египетского общества Красного Полумесяца и доставлен в сектор Газа.

Ранее МЧС России доставило для сектора Газа 27 тонн продуктов питания.