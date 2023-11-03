3 ноября, 07:17,
обновлено 3 ноября, 07:26
Палестино-израильский конфликт

МЧС доставило в Каир очередную партию гуманитарной помощи для населения Газы

В Египет привезли 28 тонн груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Очередная партия гуманитарной помощи от России для населения сектора Газа прибыла в Египет, передает корреспондент ТАСС.

Два спецборта МЧС России совершили посадку в Каире. Они доставили 28 тонн груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал. После разгрузки он будет передан представителям египетского общества Красного Полумесяца и доставлен в сектор Газа.

Ранее МЧС России доставило для сектора Газа 27 тонн продуктов питания. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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