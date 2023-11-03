Казахстан выделит $1 млн на гуманитарную помощь палестинцам

Президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал актуальной задачей повышение роли медиации

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана направят $1 млн на оказание гуманитарной помощи палестинскому народу. Об этом заявил на саммите Организации тюркских государств президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Актуальной задачей является повышение роли медиации. Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке - между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере $1 млн", - сказал казахстанский лидер.

Он отметил, что решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо. "Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела - ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права", - подчеркнул глава государства.

По его словам, тюркским государствам как никогда важно сплотиться в противодействии вызовам и угрозам, оказывать взаимную поддержку и принимать совместные эффективные меры. "По итогам саммита планируется принять важные решения, будет подписан ряд документов. Все эти меры направлены на дальнейшее процветание тюркского мира и укрепление единства наших стран. Уверен, они внесут большой вклад в развитие взаимодействия в регионе и дальнейшее повышение авторитета организации", - добавил Токаев.