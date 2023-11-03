Сенатор США заявил, что военные цели Зеленского не соотносятся с реальностью

Некоторые из его ближайшего окружения возражают против них, рассказал Джеймс Дэвид Вэнс

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Военные цели президента Украины Владимира Зеленского не соотносятся с реальностью. Такое мнение высказал американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо).

"Военные цели Зеленского не соотносятся с реальностью, и некоторые из его ближайшего окружения возражают против них", - приводит слова законодателя издание Politico. "С самого начала было ясно, что [конфликт на Украине] закончится тем, что под контроль России перейдет часть украинских территорий, а урегулирование пойдет переговорным путем. Это было очевидно для всех, кто обращал внимание на реальное положение дел", - подчеркнул сенатор.

Помимо Вэнса, как пишет газета, скептически относятся к военной поддержке Киева и некоторые другие сенаторы, например Джош Хоули (республиканец от штата Миссури). Он полагает, что недавние высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного британскому журналу The Economist "пробили брешь" в политике американской администрации по отношению к Украине. Залужный заявил изданию, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, и признал, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". "В связи с этим, естественно, возникает вопрос: какова наша конечная цель? Какой план? Я не думаю, что этот план вообще существует", - отметил Хоули.

Как пишет Politico, с начала контрнаступления ВСУ продвинулись всего на 16 км, что заставляет американских законодателей усомниться в необходимости дальнейшей военной поддержки Киева. "Мы надеялись, что они добьются больших успехов", - указал сенатор Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд). Издание указывает, что тем не менее Сенат, скорее всего, одобрит выделение средств на помощь Украине в составе единого пакета на сумму $106 млрд, который запросили американские власти.

Белый дом направил в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году (начался в США 1 октября) - прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.