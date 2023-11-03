Премьер Греции назвал необходимым поддержание открытых каналов связи ЕС с Китаем

Кириакос Мицотакис раскрыл возможную роль своей страны в качестве "моста" между сторонами

АФИНЫ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином назвал необходимым поддержание открытых каналов связи ЕС с Китаем и подчеркнул, что Греция может сыграть роль "моста" в этих отношениях. Высказывания премьера распространила его пресс-служба.

По ее данным, между Мицотакисом и Си Цзиньпином состоялся обмен мнениями по отношениям ЕС и Китая.

"Премьер-министр подтвердил твердую позицию Греции по поводу необходимости поддержания открытых каналов связи ЕС с Китаем и подчеркнул, что в общих интересах, чтобы эти отношения были конструктивными и стабильными. Он заметил, что Греция может сыграть роль моста в этих отношениях, и подчеркнул свою уверенность в том, что Европе нужна стратегическая автономия, чтобы противостоять глобальным геополитическим вызовам", - говорится в сообщении.

Премьер также отметил необходимость сотрудничества ЕС и Китая для решения таких серьезных проблем, как изменение климата и достижение целей ООН в области устойчивого развития.

"Мицотакис подчеркнул важную роль, которую Китай в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН может сыграть в поддержании международного мира и разрешении глобальных кризисов, таких как война на Украине. Премьер-министр также подчеркнул твердую позицию Греции о необходимости мирного разрешения споров на основе международного права", - отметили в пресс-службе.

В ходе встречи был рассмотрен весь спектр двусторонних отношений, которые премьер-министр охарактеризовал как "крепкие и взаимовыгодные", а также обсуждено их укрепление в сферах экономики, торговли, туризма и культуры.

"Премьер-министр особо отметил повышение кредитного рейтинга Греции до инвестиционного уровня китайскими [рейтинговыми] агентствами и инвестиционные возможности Греции, которая, по его словам, оставила эпоху [финансового] кризиса позади. Мицотакис уделил особое внимание экономическому сотрудничеству и, в частности, увеличению греческого экспорта, особенно сельскохозяйственных товаров, в Китай, а также взаимодействию в сфере туризма, чтобы поездки китайских туристов в Грецию достигли допандемийного уровня", - говорится в сообщении.

Мицотакис передал Си Цзиньпину приветствие президента Греции Катерины Сакелларопулу и пригласил его снова в греческую столицу.

"Прошло четыре года с тех пор, как вы посетили Афины, это была важная встреча, и, действительно, за эти четыре года произошло много событий, - сказал премьер. - Наша страна значительно продвинулась вперед".

"И я с нетерпением жду возможность приветствовать вас снова в Греции как можно скорее", - подчеркнул Мицотакис.

По данным пресс-службы главы правительства, в ходе визита было подписано соглашение о воздушном сообщении между Грецией и Китаем, которое обновило правовую базу для авиасообщения между двумя странами.