3 ноября, 14:44

МИД ФРГ заявил, что видит возможность для углубления отношений Армении и ЕС

По словам главы ведомства Анналены Бербок, мирное соглашение между Ереваном и Баку создаст условия для экономического сотрудничества

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Существуют возможности для углубления и расширения отношений между Арменией и ЕС. Об этом заявила на пресс-конференции в Ереване глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Существует возможность более сильного и глубокого сотрудничества, чем сегодня. Есть много прекрасных возможностей. В этих геополитических условиях необходимо мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, что создаст возможность особенно для экономического сотрудничества", - сказала она.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также добавил, что Ереван заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС. "И в политическом, и в плане безопасности мы увидели, что запланированные Арменией механизмы безопасности не оправдали себя. И в экономическом, и в энергетическом плане, и в целом Армения готова углублять сотрудничество с ЕС", - заявил он.

По словам Мирзояна, Ереван готов внести вклад в обеспечение энергобезопасности Европы своим участием в проекте по прокладке электрокабеля по дну Черного моря. 

Теги:
АзербайджанАрменияГерманияБербок, Анналена
© Информационное агентство ТАСС
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