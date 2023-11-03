Минск заявил протест Варшаве из-за нарушения границы воздушным судном со стороны Польши

Белоруссия потребовала проведения тщательного расследования инцидента

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Белоруссия заявила решительный протест Польше в связи с очередным нарушением белорусской границы воздушным судном с польской стороны. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"3 ноября 2023 года в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. В ходе встречи польскому дипломату заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября 2023 года государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша", - говорится в сообщении.

В Минске потребовали от Варшавы проведения тщательного расследования инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем, а также решительно указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к выполнению полетов в приграничной зоне.

С начала сентября воздушные суда со стороны Польши несколько раз нарушали белорусскую границу, крайний раз протест Варшаве по этому поводу Минск заявлял 28 сентября, когда польский вертолет дважды залетал на белорусскую территорию. Комментируя произошедшее 1 сентября нарушение границы польским вертолетом, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что в Минске не расценивает его как провокацию и считают следствием низкого уровня подготовки польских летчиков.