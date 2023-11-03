Экс-премьер Молдавии считает, что Речан сядет в тюрьму за снятие с выборов партии "Шанс"

Ион Кику назвал решение действующего премьера "преступлением против государства"

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер Молдавии Дорин Речан сядет в тюрьму за преступное решение о снятии с предстоящих в воскресенье выборов в местные органы власти оппозиционной партии "Шанс". Такое мнение высказал бывший премьер республики Ион Кику, который возглавляет принимающую участие в выборах Партию развития и объединения.

"Речан сядет в тюрьму за преступление против государства. Сегодняшнее решение - это преступление против государства, которое не имеет срока давности", - написал Кику в своем Telegram-канале. Он добавил, что "партия Шанс подкупала избирателей, но любое наказание должно быть в рамках закона". На этой неделе Кику призвал оппозиционные партии Молдавии выйти на совместные протесты с требованиями отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности (ПДС), проведения досрочных выборов.

Как заявил Речан, партию "Шанс" сняли с выборов из-за угрозы национальной безопасности, так как молдавские спецслужбы считают, что она финансируется лидером запрещенной Партии "Шор", банкиром Иланом Шором и представителями спецслужб России. По его словам, в расследовании органам безопасности Молдавии помогали спецслужбы Украины, США и Румынии.

Перед голосованием социологические опросы показывали достаточно сильные позиции кандидатов от партии "Шанс", в которую перешли многие активисты партии "Шор". Их представительница Евгения Гуцул в этом году выиграла выборы главы Гагаузской автономии Молдавии.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки Санду и досрочных выборов. Власти обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий сотрудникам правоохранительных органов. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание двенадцати молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, партии "Шор" и других формирований.