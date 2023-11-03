США и КНР обсудили ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Китая и Тайваня Марк Ламберт сообщил, что Вашингтон обеспокоен столкновением корабля береговой охраны Филиппин с кораблем морской полиции КНР

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Китая и Тайваня Марк Ламберт обсудил ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях с главой департамента по пограничным вопросам МИД КНР Хун Ляном. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в документе, представители внешнеполитических ведомств США и КНР провели "содержательные, конструктивные и откровенные переговоры по ряду морских вопросов, обсудив в том числе ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях". В документе отмечается, что представитель США выразил обеспокоенность Вашингтона столкновением корабля береговой охраны Филиппин с кораблем морской полиции КНР в Южно-Китайском море, а также перехватом американского бомбардировщика самолетом ВВС КНР над Южно-Китайским морем.

Как подчеркивается в заявлении Госдепа, США настаивают на необходимости возобновления контактов по военным каналам между двумя странами "во избежание недоразумений и просчетов". В пресс-службе Госдепа также подчеркнули, что контакт представителей США и Китая состоялся в продолжение прошедших в Вашингтоне встреч госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И.