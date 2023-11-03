Глава МИД Франции посоветовала странам Африки выбирать Париж, а не Москву

Катрин Колонна заявила, что республика сохраняет хорошие отношения со странами континента

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что странам Африки не стоит менять Францию на Россию. Об этом она заявила на пресс-конференции в столице Нигерии Абудже.

"На вашем месте я бы не променяла Францию на Россию", - ответила глава внешнеполитического ведомства на вопрос о том, беспокоит ли Париж укрепление влияния РФ в Сахельском регионе.

По словам Колонна, "Сахель - это не вся Африка". Она добавила, что с другими странами континента Франция сохраняет хорошие отношения.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. В поддержку мятежников выступили власти Мали и Буркина-Фасо.

Мятежники в Нигере заявили, что денонсировали военные соглашения с Францией, потребовали вывода ее войск, а также назвали нежелательным присутствие ее посла. Французские власти заявили, что не признают требования мятежников и считают свергнутые власти Нигера единственными легитимными.