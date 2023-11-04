Лукашенко определил целью внешней разведки исключение внезапности угроз из-за рубежа

Также в подписанном президентом Белоруссии указе уточняются вопросы финансового и материально-технического обеспечения разведывательных служб

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым определяется главная цель внешней разведки страны. Документ, предусматривающий внесение изменений в указ президента Белоруссии от 25 марта 2003 года "О вопросах внешней разведки", опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Главной целью внешней разведки является исключение внезапности возникновения за пределами Республики Беларусь угроз национальной безопасности и своевременное обеспечение руководства страны необходимой информацией для принятия соответствующих решений", - говорится в новой редакции одного из подпунктов указа, который ранее содержал только перечень основных задач внешней разведки Белоруссии.

В обновленный список задач внешней разведки включена "реализация упреждающих мер по недопущению ущерба национальным интересам и безопасности Республики Беларусь со стороны специальных служб и организаций иностранных государств, террористических и экстремистских организаций, организованных преступных групп и отдельных лиц".

Указом определено, что разведывательными службами органов государственной безопасности внешняя разведка осуществляется "во всех сферах национальной безопасности Республики Беларусь". Предыдущая редакция указа содержала перечень таких сфер.

Также указом уточняются вопросы легендирования деятельности разведывательных служб и их финансового и материально-технического обеспечения.