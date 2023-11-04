Япония заявила, что сотрудничает с Филиппинами и США для "свободы в Южно-Китайском море"

По словам японского премьера Фумио Кисиды, его страна продолжит вносить вклад в повышение потенциала безопасности Филиппин

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Япония сотрудничает с Филиппинами и США для обеспечения "свободы в Южно-Китайском море". Об этом заявил в филиппинском парламенте японский премьер Фумио Кисида, который ранее указал на намерение развивать сотрудничество с Манилой в области безопасности, в том числе в трехстороннем формате с участием США.

"Для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права, необходимо многоуровневое сотрудничество с союзниками и странами-единомышленниками. В сентябре мы впервые провели обмен мнениям втроем с вице-президентом США [Камалой] Харрис и президентом [Филиппин Фердинандом] Маркосом [- младшим] и договорились укреплять наше сотрудничество", - сказал он в выступлении, текст которого опубликовал МИД Японии. "В Южно-Китайском море развивается сотрудничество трех стран для защиты свободного моря", - добавил Кисида.

Японский премьер затронул также тему двустороннего сотрудничества с Филиппинами. "Япония продолжит вносить вклад в повышение потенциала безопасности Филиппин и будет содействовать миру и стабильности в регионе", - сказал Кисида.

Местные эксперты обращают внимание, что стороны наращивают сотрудничество в условиях активизации Китая в регионе, в том числе в Юго-Восточном море, где отношения Пекина и Манилы осложняются претензиями на часть акватории. Так, 22 октября китайский сторожевик столкнулся с филиппинским кораблем, доставлявшим припасы в гарнизон на одном из стратегически важных островов. В этой зоне регулярно происходят инциденты такого рода. Район Южно-Китайского моря также является одним из самых загруженных морских путей в мире. Япония не имеет споров с Китаем в Южно-Китайском море, однако их отношения осложняются спором относительно островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Военное сотрудничество Токио и Манилы

Накануне Кисида и Маркос - младший договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере, в том числе в трехстороннем формате с США, и начать переговоры о соглашении, которое упростит размещение военных двух стран на территории друг друга для проведения учений.

Филиппины станут первой страной в Юго-Восточной Азии, с которой Япония заключит соглашение о взаимном доступе. Ранее такие же договоры Япония подписала с Великобританией и Австралией. Филиппины же имеют аналогичное соглашение с США, обеспечивающее правовую основу для постоянного присутствия американских военных в стране на ротационной основе, в основном для проведения учений.

Кроме того, Япония решила предоставить Филиппинам 600 млн иен (около $4 млн) с целью обеспечить работу береговых радаров, используемых для наблюдения за морем. За день до визита Кисиды на Филиппины японское Минобороны сообщило о передаче Маниле радиолокационной системы воздушного наблюдения.

После Манилы Кисида отправится с визитом в Малайзию, где в воскресенье встретится с премьером страны Анваром Ибрагимом.