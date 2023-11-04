Глава Еврокомиссии намерена обсудить в Киеве финансовую поддержку Украины

Урсула фон дер Ляйен в очередной раз пообещала от лица ЕС продолжать попытки "заставить Россию поплатиться за войну"

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе шестого визита в Киев с начала специальной военной операции России намерена обсудить вопрос вступления Украины в ЕС и финансовую помощь этой стране. Об этом она написала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Хорошо вернуться в Киев с шестым визитом за военное время. Я тут, чтобы обсуждать путь вступления Украины в ЕС, финансовую поддержку ЕС, чтобы восстановить Украину как современное процветающее государство", - написала фон дер Ляйен. Она в очередной раз пообещала от лица ЕС продолжать попытки "заставить Россию поплатиться за войну".

В пятницу ЕК распространила отчет о €82,6 млрд, которые Брюссель израсходовал на Украину с начала СВО. В эту сумму включена экономическая, гуманитарная и военная поддержка, а также прием и размещение украинских беженцев в странах Евросоюза. Из €29,6 млрд экономической и бюджетной помощи €27,6 млрд предоставлены в виде кредитов по льготной ставке.

Отдельные страны ЕС ссудили Киеву €9,5 млрд на двусторонней основе, €1,5 млрд было предоставлено на гуманитарные проекты и целевое финансирование "поддержки реформ и евроинтеграции", €25 млрд - на оружие (фактически эти деньги были перераспределены в европейской экономике в виде компенсаций за снятие с вооружения старого оружия и боеприпасов, а также инвестиций в закупку новых). €17 млрд (примерно пятая часть всей помощи) были переданы различным странам ЕС на улучшение условий жизни украинских беженцев.