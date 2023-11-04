Глава МИД Венгрии раскритиковал страны, не поддерживающие контакты с РФ по Украине

Без переговоров невозможно добиться мира, считает Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 4 ноября. /ТАСС/. Контакты между странами Запада и Россией необходимы для урегулирования конфликта на Украине, без переговоров невозможно добиться мира. Такое мнение министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил в интервью телеканалу Silk Way.

"Мировые лидеры должны разговаривать друг с другом. Они не должны захлопывать двери, не должны перекрывать каналы связи. Приведу один пример. Во время сессии Генассамблеи ООН [в сентябре] в Нью-Йорке я был единственным европейским министром иностранных дел, кто говорил со своим российским коллегой. А также [с коллегой из] Белоруссии. Поэтому мой вопрос такой: почему мы обрываем каналы связи? Если закрыть, оборвать, перерезать каналы коммуникации, это будет означать, что мы отказываемся от надежды на мир", - отметил Сийярто.

Министр добавил, что такой вариант событий Будапешт не устраивает. "Мы все знаем, что мирные решения могут быть приняты только благодаря переговорам. Если вы не можете разговаривать друг с другом, то никаких решений о мире не будет", - подчеркнул глава МИД.

Сейчас, как считает Сийярто, международные отношения состоят из "осуждений, нотаций, критики и унижения друг друга". "Взаимное уважение станет для нас лучшей возможностью преодолеть этот кризис, который мы претерпеваем", - добавил он.