Лидер "Неподчинившейся Франции" потребовал немедленного прекращения огня в Газе

По словам Жан-Люка Меланшона, его сторонники настаивают на освобождении заложников и проведении мирных переговоров

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон потребовал немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.

"Мы требуем прекращения огня, чтобы остановить истребление мирных жителей, - сказал он в интервью телеканалу BFMTV. - Мы также настаиваем на освобождении заложников и проведении мирных переговоров на основе принципа сосуществования двух государств".

По словам Меланшона, это единственный способ "гарантировать безопасность обеих сторон".

В свою очередь партия "Европа-Экология-"Зеленые" осудила продолжающиеся 28 дней неизбирательные бомбардировки сектора Газа и блокаду палестинского населения на этой территории. "Мы призываем Францию потребовать немедленного прекращения огня и отмены блокады, а также запретить поставки французского оружия в Израиль", - указывается в заявлении партии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ на это Израиль объявил о полной блокаде Газы, а также начал наносить ответные удары по отдельным районам Ливана и Сирии.

Как ранее подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва считает необходимыми срочные меры, чтобы добиться скорейшего прекращения огня в секторе Газа. Россия одновременно призывает активизировать усилия по созданию условий для скорейшего возобновления комплексного переговорного процесса между Израилем и Палестиной.