В КНДР учредили праздник в честь ракетной промышленности

По информации ЦТАК, Президиум Верховного народного собрания рассмотрел и единогласно принял соответствующий указ

СЕУЛ, 5 ноября./ТАСС/. Власти КНДР учредили День ракетной промышленности, который будет отмечаться 18 ноября. В этот день в 2022 году была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Президиум Верховного народного собрания рассмотрел и единогласно принял указ "Об учреждении дня ракетной промышленности КНДР". Как указывается в сообщении, 18 ноября 2022 года КНДР продемонстрировала миру, что является ядерной державой и обладателем "мощнейших межконтинентальных баллистических ракет". Этот день "навсегда вошел в историю", символизируя веху в развитии обороны государства и "несгибаемую волю партии, правительства и народа" КНДР и далее бесконечно укреплять силу государства, отмечает ЦТАК.

18 ноября 2022 года КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17". Она пролетела примерно 998 км, высота ее полета составила 6 040,9 км. По мнению некоторых экспертов, при запуске по обычной траектории она может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США. Запуском тогда руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Вместе с тем в феврале 2021 года японские СМИ сообщали о выпуске в КНДР календарей, в которых 29 ноября было обозначено "Днем ракетной промышленности", но это не был государственный праздник. В этот день в 2017 году была испытана межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" предполагаемой дальностью более 12 тыс. км, которая способна поразить цели на территории США. Однако, по информации агентства Kyodo, в календаре на 2022 год этой памятной даты уже не было.