Индийские сухопутные силы провели испытательные стрельбы с нового вертолета

Он лучше приспособлен для действий в горах, сообщил III армейский корпус Spear Corps

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. Сухопутные войска Индии испытали новейшую систему вооружения нового индийского ударного вертолета Rudra, лучше приспособленного для действий в горах. Как сообщает III армейский корпус Spear Corps, на вооружение которого поступили эти системы, стрельбы прошли успешно.

"Военнослужащие Spear Corps индийских сухопутных войск произвели ракетные и артиллерийские стрельбы боеприпасами нового поколения с вертолета Rudra - первого ударного вертолета индийского производства. Эффективность этой платформы увеличивает ударную и поражающую способность в горах", - говорится в сообщении корпуса на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

На видео, размещенном в соцсети, демонстрируется стрельба ракетами и из пушки, расположенной в носовой части вертолета. Стрельбы прошли в горной местности на севере страны.

Rudra представляет собой ударную версию индийского многоцелевого вертолета национальной разработки и производства Dhruv, который выпускается авиастроительной компанией Hindustan Aeronautics Limited. Вертолет оборудован автоматической 20-мм пушкой, установленной на турельной установке, а также управляемым ракетным вооружением.