Опрос: Трамп опережает Байдена по поддержке избирателей в пяти из шести важнейших штатов

Согласно опросу, президент США уступает бывшему американскому лидеру от 4 до 10 процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп обладает большей поддержкой избирателей, чем действующий глава американской администрации Джо Байден, в пяти из шести штатов, лояльность которых будет крайне важна для победы на президентских выборах в следующем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The New York Times совместно с Сиенским колледжем.

По его сведениям, Байден уступает Трампу от 4 до 10 процентных пунктов в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, опережая бывшего американского лидера на два процентных пункта лишь в Висконсине. Таким образом, если бы выборы проводились прямо сейчас, то Трамп в упомянутых штатах смог бы получить голоса 67 выборщиков в то время, как Байден заручился бы поддержкой 10 выборщиков. Как отмечает издание, поддержка Байдена снижается в различных демографических группах, это связано с тем, что две трети американцев (67%) полагают, что страна движется в неправильном направлении.

Отвечая на вопрос "За кого бы вы проголосовали, если бы выборы проходили прямо сейчас, а кандидатами были демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп", 44% опрошенных назвали Трампа, в то время как за Байдена готовы проголосовать только 39% респондентов. При этом 48% участников опроса готовы проголосовать за кандидата в президенты США от демократов, если им будет не Байден, его работу не одобряют 59% респондентов.

Большинство участников опроса (59%) при выборе кандидата волнует подход к решению экономических вопросов, таких как безработица, налоги и стоимость жизни. Социальные проблемы важны при выборе кандидата для 29% опрошенных. Состояние американской экономики в настоящее время негативно оценивает 81% респондентов.

Опрос проводился по телефону в период с 22 октября по 3 ноября, в нем приняли участие 3 662 американских избирателя из штатов Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден сообщил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.