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Шольц сообщил, что власти ФРГ выделят регионам €18 млрд для решения проблем миграции

Канцлер ФРГ признал, что "слишком много людей сейчас приезжают в Германию нелегально"

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии выделит федеральным землям и муниципалитетам порядка €18 млрд для решения проблем, связанных с миграцией. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил в интервью газете Mannheimer Morgen.

"Только в этом году правительство ФРГ выделит почти €18 млрд на помощь федеральным землям и муниципалитетам для решения задач миграционной политики", - сказал Шольц. Он признал, что "слишком много людей сейчас приезжают в Германию нелегально". "Мы хотим ускорить процедуру, чтобы процесс предоставления убежища и рассмотрения в первой инстанции завершался в течение шести месяцев", - отметил глава правительства.

По его словам, в будущем въезд в Германию должен контролироваться более тщательно. "Мы усиливаем охрану границ со Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей, также будут защищены внешние границы ЕС", продолжал Шольц, выступив за прагматичный подход к миграции квалифицированных рабочих. "Поскольку 13 млн беби-бумеров собираются выйти на пенсию, эксперты подсчитали, что примерно к 2030 году нам понадобится много рабочих из-за границы в дополнение к нашей молодежи", - подытожил канцлер.

С января по конец сентября этого года в Германии запросили убежища 233 744 человека - на 73% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Многие коммуны не справляются с размещением, снабжением и интеграцией мигрантов. 

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ГерманияШольц, Олаф
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