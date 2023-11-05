Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" оспорила результаты голосования

Как отметили в пресс-службе "Шанса", "избирательные органы не обладали законным правом исключать кандидатов от партии "Шанс" до окончательного разрешения всех избирательных споров"

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шанс", которую власти Молдавии отстранили от участия во всеобщих выборах в местные органы власти, оспорила в суде результаты голосования.

"Во всех 36 избирательных округах второго уровня были поданы аргументированные судебные иски с просьбой к окружным избирательным советам не признавать результаты выборов в каждом округе и потребовать от Центральной избирательной комиссии признать выборы недействительными", - информирует пресс-служба партии.

"Избирательные органы не обладали законным правом исключать кандидатов от партии "Шанс" до окончательного разрешения всех избирательных споров", - считают в партии.

Накануне дня тишины комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", отступив от Кодекса о выборах. Она была обвинена в сотрудничестве с российскими спецслужбами якобы с целью организации госпереворота в Молдавии. Оппозиция раскритиковала это решение и обвинила в оказании давления проевропейскую Партию действия и солидарности, контролирующую правительство.

В ходе избирательной кампании в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокировано свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и некоторых других. За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, а также дипломаты ряда стран. Представителям РФ в наблюдении за выборами отказали.