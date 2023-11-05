NYT: директор ЦРУ прибыл в Израиль

Ожидается, что Уильям Бернс встретится с руководством и представителями разведывательного сообщества страны

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Израиль для встреч с руководством и представителями разведывательного сообщества страны. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, одной из целей визита является упрочение американских обязательств по сотрудничеству в разведывательной сфере с партнерами в регионе. Директор ЦРУ также посетит Иорданию и еще несколько стран. Как отмечает газета, у Бернса, который в прошлом занимал должность посла США в Аммане, хорошие отношения с королем Иордании Абдаллой II.

В настоящее время турне в регионе совершает и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уже встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.