Китай настроен на продвижение диалога с США по контролю над вооружениями

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что страна поддерживает тесные контакты по этому вопросу и с другими государствами

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Китай настроен на продвижение диалога с Соединенными Штатами по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового поражения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай и США будут продвигать диалог и взаимодействие по широкому перечню вопросов, включая соблюдение международных договоров в области контроля над вооружениями и нераспространения", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о позиции и целях, которые преследует Пекин в ходе нынешних консультаций в Вашингтоне.

Как уточнил китайский дипломат, КНР поддерживает тесные контакты по этому вопросу и с другими странами. "По поводу того, как проходят консультации, мы своевременно опубликуем информацию", - добавил он.

Позднее в понедельник в Вашингтоне пройдут китайско-американские консультации. Соединенные Штаты на них представляет помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт, Китай - директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.