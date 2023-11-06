Медведчук считает, что ситуация на Украине пошла не по плану Евросоюза

Политик отметил, что еврочиновники оставили ЕС совершенно беззащитным

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ситуация на Украине пошла для руководителей Европейского союза (ЕС) не так, как они планировали, уже сейчас, объединение осталось "совершенно беззащитным" из-за проводимой в отношении Киева политики. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Заявление премьер-министра Виктора Орбана Венгрии относительно создания в ЕС "плана Б" по Украине примечательно во многих аспектах. Во-первых, оно обнажает факт, что никакого "плана Б" у ЕС и в помине нет. Получается, что еврочиновники оставили свой Евросоюз совершенно беззащитным, если ситуация пойдет не по плану. А она не по плану пошла уже сейчас, о чем Орбан многократно предупреждал ранее", - написал он в авторской статье на блог-платформе Telegraph.

Медведчук считает, что Вашингтон "просто не разрешил" европейским чиновникам рассматривать ситуацию как-то иначе. При этом, отмечает украинский политик, в Соединенных Штатах ситуацию уже переоценили, "поскольку напрямую говорят теперь не о некоем "цивилизационном выборе" и защите демократии, а об интересах США и американского ВПК".

"И что в таком случае делать нынешним руководителям ЕС? Признать, что защищали чужие интересы и легли под ВПК чужой страны? Продолжать уничтожать свою экономику в пользу США? ", - задается вопросами Медведчук. По его мнению, дальнейшее разрушение европейской экономики в угоду американским интересам приведет к развалу объединения.

По словам Медведчука, руководителям Европейского союза полезно прислушаться к позиции Орбана или словацкого премьера Роберта Фицо, "ведь они отстаивают национальные интересы своих стран". "Может, тогда руководство ЕС поймет, что действует против собственных национальных интересов", - выразил надежду лидер движения "Другая Украина".