Додон: оппозиция должна отправить в отставку проигравших местные выборы Санду и ее партию

По предварительным данным ЦИК, они проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов страны, сообщил бывший президент республики

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Оппозиционные политические силы Молдавии должны вместе добиться отстранения от власти президента Майй Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС) после их поражения на выборах в местные органы власти в воскресенье. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон, который возглавляет Партию социалистов, показавшую на этих выборах лучший результат среди других формирований.

"Оппозиционные партии должны объединить усилия, чтобы добиться досрочных выборов главы государства и парламента после того, как поддерживающая Санду правящая партия потерпела сокрушительное поражение на выборах, несмотря на задействованный административный ресурс, нарушения закона, беспрецедентное давление на оппозицию, закрытие партий и десятков телеканалов, других СМИ. По предварительным данным ЦИК, они проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов страны, в том числе в Кишиневе и двух крупнейших - Бельцы и Орхей", - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, итоги голосования говорят о том, "ПДС утеряла полученные на выборах 2021 года симпатии большинства избирателей из-за провалов во внутренней и внешней политике, которые поставили страну на грань экономической катастрофы".

"Прошедшие выборы подтвердили крепкие позиции основной оппозиционный силы - Партии социалистов. Ее кандидаты впереди в девяти районах страны, в шести городах страны они избраны мэрами уже в первом туре, а еще в шести районах вышли во второй тур. Мы должны объединить усилия с другими оппозиционными партиями, чтобы вывести страну из катастрофы, в которую ее ввергли Санду с ее партией", - сказал Додон.

В воскресенье в Молдавии прошли всеобщие выборы в местные органы власти. Наблюдатели отмечают, что голосование должно было продемонстрировать реальный рейтинг ПДС, которая выиграла досрочные выборы 2021 года и самостоятельно сформировала правительство. С лета 2022 года в Молдавии проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и правящей партии, которых обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен и уровня бедности в стране.

Наблюдатели отмечают, что завершившаяся избирательная кампания была самой некорректной с точки зрения вмешательства в выборы. За неделю до них комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила вещание шести телевизионных каналов и заблокировала 31 портал, которые освещали деятельность оппозиции. А за день до голосования эта же комиссия сняла с выборов оппозиционную партию "Шанс", исключив из гонки 652 ее кандидата. Лидеры "Шанса" считают это решение незаконным и оспорили его в суде.