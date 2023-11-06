Председатель КНР встретился с премьер-министрами Австралии, Кубы и Сербии

Указанные встречи Си Цзиньпина состоялись в пекинском Доме народных собраний

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник встретился с премьер-министрами Австралии, Кубы и Сербии - Энтони Альбанезе, Мануэлем Марреро и Аной Брнабич. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Какие-либо прочие детали не приводятся. Указанные встречи Си Цзиньпина состоялись в пекинском Доме народных собраний (парламент Китая).

Главы правительств Австралии, Кубы и Сербии прибыли в КНР для участия в Шестой Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE). Она начала в работу в воскресенье с участием компаний и организаций из 154 стран и регионов.