В Литве заявили, что истребители НАТО восемь раз в октябре сопровождали самолеты ВС РФ

По информации Минобороны страны, самой активной стала третья неделя месяца, когда на сопровождение истребители поднимались в воздух пять раз

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение октября восемь раз сопровождали российские военные самолеты у границ воздушного пространства балтийской республики. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

По информации ведомства, самой активной стала третья неделя месяца, когда на сопровождение истребители поднимались в воздух пять раз. Во вторую неделю не было ни одного вылета.

На литовской авиабазе с августа по четырехмесячной ротации размещен контингент ВВС Италии - примерно 200 военнослужащих и 4 истребителя Eurofighter Typhoon.

Процедура воздушного сопровождения является рутинной. В июле она была проведена 7 раз, в августе - 19 раз, в сентябре - 17 раз.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по Североатлантическому альянсу. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов НАТО базируются в Зокняе. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.