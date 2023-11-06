Глава внешнеполитического ведомства Тайваня посетит Латвию, Эстонию и Литву

Визиты Джозефа У в эти страны запланировали в период с 6 по 12 ноября

ГОНКОНГ, 6 ноября. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе) в период с 6 по 12 ноября посетит Латвию, Эстонию и Литву. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"У Чжаосе с 6 по 12 ноября по приглашению посетит Латвию, Эстонию и Литву", - говорится в заведении.

Как ожидается, в ходе поездки он примет участие в форуме "Будущее демократии: противостояние тоталитаризму" в Литве. Кроме того, Джозеф У намерен выступить с речью в Латвийском институте международных отношений (LIIA) и в Международном центре обороны и безопасности (ICDS) в Эстонии.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

В настоящее время Тайвань признают государством и поддерживают с ним дипломатические отношения 13 стран: Белиз, Ватикан, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини.