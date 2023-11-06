СМИ: в Раде готовят законопроект для проведения президентских выборов на Украине

По данным издания NV, в парламенте разрабатывают черновик документа, который описывает возможности "решения проблем с голосованием" на территориях, примыкающих к зонам боевых действий

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады рассматривают возможность провести президентский выборы на территориях, прилегающих к районам боевых действий. Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на свои источники в парламенте.

По его данным, сейчас в парламентском комитете по организации госвласти и местного самоуправления разрабатывают черновик законопроекта, которым предполагается внести изменения в акты по организации выборов или референдумов "на отдельных территориях". В его тексте говорится о возможности "решения проблем с голосованием" на территориях, примыкающих к зонам боевых действий.

Как сообщает NV со ссылкой на текст документа, депутаты предлагают создать временную комиссию, которая по согласованию с Минобороны, МВД, Нацполицией и Службой безопасности будет определять, проводить ли выборы на той или иной территории. При этом, по мнению источника издания в парламенте, законопроект в таком виде позволит исключить практически любой населенный пункт из числа голосующих, что даст действующим властям возможность при принятии решения ориентироваться на уровень поддержки там нынешнего главы государства.

Будут ли выборы

5 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение своему офису начать подготовку к выборам главы государства весной 2024 года. По его данным, их планируется провести 31 марта. Сам депутат оценивает вероятность их проведения как 40%.

На прошлой неделе издание NV также со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента Украины планирует провести выборы весной и для этого даже частично переформатируют ЦИК. Официально власти страны никак не подтверждали намерение проводить выборы. А сам Зеленский, не давая однозначного ответа, отмечал, что проведение выборов в условиях боевых действий затруднительно, и даже предложил США профинансировать избирательный процесс, если для Вашингтона это столь принципиальный вопрос.

Однако 6 ноября утром Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении еще на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации - до середины февраля следующего года. Это ставит под вопрос организацию выборов, так как в таком случае не успеет стартовать полноценная предвыборная кампания.

На проведении выборов в срок настаивают западные союзники Киева. По мнению некоторых украинских аналитиков, для Вашингтона это действительно принципиальный вопрос, так как украинская тема плотно вошла в предвыборную повестку в самих США, где администрация действующего президента Джо Байдена стремится представить своим избирателям картинку "демократической Украины", которая нуждается в американской поддержке.