Президент Непала отложил первое официальное турне в Европу из-за последствий землетрясения

Оно должно было пройти 8-17 ноября

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Непала Рам Чандра Паудел отложил первое официальное турне (8-17 ноября) по европейским странам из-за последствий землетрясения, из-за которого погибли около 160 человек, а тысячи остались без крова. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на секретариат главы государства.

По словам главного секретаря президента Суреша Чандры Шалиса, визиты во Францию, Италию и Германию, были отложены ввиду текущей ситуации в государстве. "Непал находится в состоянии кризиса после пятничного землетрясения. В стране траур. Именно поэтому президент решил отложить визиты", - отметил он. Рам Чандра Паудел должен был также принять участие в шестом Парижском форуме мира (10-11 ноября).

Во вторник президент планирует посетить пострадавшие от удара стихии районы, чтобы лучше понять ситуацию, сообщил советник главы государства по связям со СМИ Киран Покхарел.

Землетрясение произошло в Непале около полуночи в минувшую пятницу. Подземные толчки ощущались и в столице Индии - Нью-Дели. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4. Землетрясение нанесло большой материальный ущерб населению Джаджаркота и соседних с ним районов. Многие дома были полностью разрушены, некоторые частично повреждены.

После катастрофы соседи Непала Индия и Китай, а также ряд других государств предложили логистическую поддержку и помощь. Индия отправила в воскресенье в Катманду военно-транспортный самолет с грузом лекарств и другой гуманитарной помощи для пострадавших от стихии.