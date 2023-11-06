Премьер Грузии призвал Запад ответить на убийство гражданина страны югоосетинской стороной

Ираклий Гарибашвили назвал произошедшее "тяжелейшим фактом"

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал международное сообщество отреагировать на убийство гражданина республики югоосетинской стороной вблизи приграничного села Кирбали Горийского муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба грузинского кабмина.

"Призываю международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на произошедшее", - говорится в заявлении премьера. Гарибашвили также призвал власти Южной Осетии к сотрудничеству со всеми сторонами для выявления и наказания виновного.

Гарибашвили назвал произошедшее "тяжелейшим фактом" и сообщил, что в связи с инцидентом задействованы все соответствующие механизмы и проинформированы международные партнеры.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабившили также обратилась к международному сообществу, чтобы "осудить действия России". Она назвала убийство гражданина Грузии "вопиющей атакой на грузинскую государственность.

Ранее в понедельник Служба госбезопасности Грузии сообщила, что гражданин страны был застрелен представителями Южной Осетии при попытке задержания вблизи села Кирбали. Также сообщается о задержании одного гражданина.