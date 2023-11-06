Помощник главы Пентагона посетит Японию

Джон Плам намерен обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в сфере космоса, сдерживания и обороны

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Помощник главы Пентагона Джон Плам на этой неделе посетит Японию, где обсудит перспективы двустороннего сотрудничества в сфере космоса, сдерживания и обороны. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства США.

"На этой неделе помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам отправится с официальным визитом в Японию с целью углубления сотрудничества между США и Японии в области космоса, расширенного сдерживания и противоракетной обороны", - указано в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита Плам проведет консультации по совместным космическим инициативам с представителями японских властей. Он встретится с представителями министерства обороны и министерства иностранных дел.

В новость внесена правка (20:51 мск) - уточняется фамилия помощника главы Пентагона в последнем абзаце, верно - Плам.