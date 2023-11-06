6 ноября, 17:14

Президенты Украины и Сьерра-Леоне провели первый за 20 лет телефонный разговор

Владимир Зеленский и Джулиус Маада Био, в частности, обсудили продвигаемую Киевом "формулу мира"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маадой Био, возобновив контакт на уровне глав государств после 20-летнего перерыва.

"Провел телефонный разговор с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маадой Био. Рад возобновить контакт между нашими государствами на высшем уровне после 20-летней паузы", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский выразил надежду на поддержку Сьерра-Леоне, которая вошла в число непостоянных членов СБ ООН на 2024-2025 год. Украинский президент также пригласил Био на саммит в рамках продвигаемой Киевом продовольственной инициативы Grain from Ukraine, который пройдет в конце ноября.

Кроме того, стороны обсудили продвигаемую Зеленским "формулу мира" и итоги встречи по Украине на Мальте. 

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УкраинаСьерра-ЛеонеБио, Джулиус МаадаЗеленский, Владимир Александрович
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