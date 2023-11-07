Посольство Канады в Нигерии приостановило работу из-за пожара

В результате инцидента погибли два человека

ПРЕТОРИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Канадское посольство в Нигерии временно приостановило работу из-за произошедшего в понедельник пожара, в результате которого погибли два человека.

"Посольство Канады в Нигерии временно приостановило работу в столице Абудже до дальнейших указаний", - говорится в опубликованном в соцсети X (ранее Twitter) сообщении ведомства.

Как сообщила нигерийская газета Punch, пожар возник в понедельник утром в здании посольства. В результате инцидента два человека погибли, еще двоих госпитализировали с тяжелыми ожогами. По информации издания, причиной пожара стал взрыв топливного бака.

Президент Нигерии Бола Тинубу выразил "соболезнования правительству Канады, дипломатическому сообществу и всем лицам, пострадавшим в результате инцидента", говорится в заявлении офиса главы государства.