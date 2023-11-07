Блинкен созвонился с президентами ДРК и Руанды на фоне пограничной эскалации

В прошлый раз консультации по безопасности на востоке Республики Конго проходили в августе 2022 года

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с лидером Демократической Республики Конго (ДРК) Феликсом Чисекеди и президентом Руанды Полем Кагаме и призвал их отвести войска от границы между странами. Об этом в понедельник сообщил Госдепартамент США.

"Госсекретарь выступил за дипломатическое решение напряженности между двумя странами и призвал каждую сторону принять меры по деэскалации ситуации, включая отвод войск от границы", - заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Обсуждения в рамках разговора с руандийским лидером касались "ухудшения ситуации с безопасностью на востоке ДРК, а также необходимости деэскалации боевых действий и политического разрешения конфликта", заявили в офисе Поля Кагаме. Как отметил конголезский портал Actualite, в августе 2022 года Кагаме и Блинкен уже обсуждали этот вопрос, и тогда глава американской дипломатии "безуспешно выступал за дипломатическое решение для ослабления напряженности".

Переговоры прошли на фоне активизации ополченцами из группировки "Движение 23 марта" ("М23") боевых действий на востоке ДРК. Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке боевиков.

Повстанцы из "М23" предприняли наступление на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву.

Группировка "Движение 23 марта" была образована в 2012 году дезертирами из конголезских вооруженных сил.