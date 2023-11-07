7 ноября, 07:39
Сотрудничество в рамках СНГ

Секретарь Совбеза Армении не примет участие во встрече коллег из стран СНГ

Премьер-министр республики Никол Пашинян ранее также отказался от участия в саммите глав содружества

ЕРЕВАН, 7 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участие во встрече секретарей Совбезов стран - участниц СНГ, запланированной на 8 ноября в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Совбеза Армении Татевик Петросян, передает агентство Арменпресс.

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"Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не отправится в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств - участников СНГ, которое пройдет 8 ноября в столице Российской Федерации Москве", - сказала она.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался принять участие в саммите глав СНГ, который состоялся 13 октября в Бишкеке. 

Теги:
АрменияРоссияСотрудничество в рамках СНГПашинян, Никол Воваевич
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