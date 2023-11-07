Глава армии Никарагуа: ситуация вокруг Украины идет от альянса, "о котором мы все знаем"

Хулио Сесар Авилес Кастильо также отметил, что США и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию в странах, "которые располагаются рядом с Россией, близко к Китаю"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. НАТО во главе с США использует Украину для подрыва безопасности России, заявил главнокомандующий армией Республики Никарагуа Хулио Сесар Авилес Кастильо на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве во вторник.

"Украина неоднократно использовалась НАТО, которая возглавляется США, пытаясь таким образом в том числе открыть раны украинского народа. Российский народ не борется с украинским народом. Украина борется с Россией от лица НАТО и пытается таким образом подорвать безопасность Российской Федерации. И пытается внести дестабилизацию, пытается вести провокационную войну", - сказал Кастильо.

Он также отметил, что США и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию в странах, "которые располагаются рядом с Россией, близко к Китаю - на них пытаются оказывать деструктивное воздействие". "Все это не случайность. И ситуация вокруг Украины - не случайность. Все идет от военного альянса, о котором мы все прекрасно знаем, и в рамках других военных альянсов, которые формируются западным миром", - подчеркнул Кастильо.

"Суть в том, - отметил он, - что правда на стороне России. Потому что безопасность России действительно находилась под угрозой, и народ на юго-востоке Украины регулярно подвергался нападениям".

"С 2014 года и дальше Запад использовал Украину для того, чтобы попытаться угрожать Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что граница Украины с Россией - это тысяча километров, и от Украины до Москвы меньше тысячи километров, и ввиду этого вопрос этот достаточно проблемный, если говорить о безопасности страны", - подчеркнул главнокомандающий.