7 ноября, 10:38
Палестино-израильский конфликт

В Газе 70% жителей покинули свои дома с 7 октября

Люди на территории города принудительно перемещаются и подвержены коллективному наказанию, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 7 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 70% жителей сектора Газа покинули свои дома с 7 октября вследствие боевых действий. Об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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"Прошел месяц, 70% населения Газы перемещены", - отметило агентство на своей странице в соцсети X, подчеркнув, что "гражданские лица подвергаются принудительному перемещению и коллективному наказанию".

БАПОР обратило внимание также на обстановку "постоянного страха и нечеловеческие условия жизни", в которых находятся почти 1,5 млн человек. Приюты БАПОР "переполнены в четыре раза", говорится в сообщении. 

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