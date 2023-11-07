СМИ: боевики выпустили 20 ракет по израильским позициям на Голанах

Батареи системы ПРО "Железный купол" открыли огонь по целям и поразили несколько ракет в воздушном пространстве Ливана

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Боевики исламского сопротивления обстреляли ракетами израильские позиции на оккупированных у Сирии Голанских высотах. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, по районам расположения израильских войск было выпущено не менее 20 ракет. Обстрел велся с ливанской территории, которая граничит с оккупированными Голанами.

Батареи системы ПРО "Железный купол" открыли огонь по целям и поразили несколько ракет в воздушном пространстве Ливана.

Как передает Al Mayadeen, израильская артиллерия нанесла ответные удары по точкам запуска. Под обстрел попали населенные пункты Дейр-Мимас, Эль-Клейя и Эль-Хардали.