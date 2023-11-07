Экс-глава МИД Словакии заручился поддержкой для выдвижения своей кандидатуры в президенты

Иван Корчок собрал более 30 тыс. подписей сограждан, готовых голосовать за него на выборах

БРАТИСЛАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок собрал необходимое число подписей сограждан для выдвижения своей кандидатуры на пост президента республики, выборы которого состоятся в 2024 году. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Согласно словацкому законодательству, политик для выдвижения своей кандидатуры обязан заручиться поддержкой минимально 15 из 150 депутатов Национального совета (парламента) или 15 тыс. рядовых избирателей. Корчок смог собрать под соответствующим документом, согласно ТВ, более 30 тыс. подписей сограждан, готовых голосовать за него на выборах.

Корчок является сторонником либеральных партий Словакии, которые, согласно заявлению их представителей, намерены оказывать ему поддержку в ходе президентской избирательной кампании. Действующий глава государства Зузана Чапутова заявила недавно, что не намерена добиваться переизбрания на второй пятилетний президентский срок. Ее полномочия завершаются 15 июня 2024 года.