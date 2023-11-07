Президент Литвы осудил нежелание кабмина выслушать протестующих учителей

Гитанас Науседа назвал это решение правительства прискорбным

ВИЛЬНЮС, 7 ноября /ТАСС/. Нежелание правительства выслушать требующих повышения зарплаты и улучшения условий труда учителей прискорбно. Такую оценку ситуации дал президент Литвы Гитанас Науседа.

"То, что некоторые люди не могут выйти и поговорить с бастующими учителями, прискорбно", - сказал он журналистам.

Профсоюз работников системы образования проводил забастовку учителей с 29 сентября. Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет €2 тыс. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместители. В сельских школах многие педагоги загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке.

Учителя ежедневно собирались на акцию протеста у здания правительства до 12 октября. Ни премьер, ни глава профильного министерства к ним ни разу не вышли. Забастовка возобновится 22 ноября, но уже у здания Сейма (парламента).

"Правительство не желало прислушаться к мнению учителей. Теперь они надеются на то, что их выслушает Сейм", - сказал Науседа.