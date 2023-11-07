7 ноября, 16:19

Президент Португалии принял отставку премьера

Марселу Ребелу ди Соуза также решил провести 9 ноября совещание Государственного совета

МАДРИД, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза принял отставку премьер-министра Антониу Кошты и решил провести консультации с представленными в парламенте партиями. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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"После отставки премьер-министра, которую он принял, президент республики решил созвать политические партии, представленные в Собрании республики, завтра, в среду, 8 ноября", - говорится в коммюнике. Ребелу ди Соуза также решил провести 9 ноября совещание Государственного совета. После этого глава государств выступит с обращением. Не исключается, что он может распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Ранее Кошта, занявший пост премьера в 2015 году, сообщил о решении уйти в отставку на фоне коррупционного скандала. Полиция провела более 40 обысков, в том числе в официальной резиденции главы кабмина и в двух министерствах. Было произведено несколько арестов. В рамках дела также был задержан глава администрации премьера Витор Эшкариа.

Кошта заверил, что был удивлен информацией о расследовании в отношении него, однако заверил, что готов сотрудничать с судебными властями. Он также сказал, что покинул свой пост "с чистой совестью".

Дело связано, среди прочего, с концессиями по добыче лития на севере Португалии, а также с проектом по производству водородной энергии. 

Теги:
ПортугалияКошта, АнтониуДи Соуза, Марселу Ребелу
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