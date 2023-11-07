7 ноября, 16:45,
обновлено 7 ноября, 17:25
Столкновения в Судане

Стороны конфликта в Судане договорились о реализации мер взаимного доверия

REUTERS/ Umit Bektas
© REUTERS/ Umit Bektas

Армия Судана и силы быстрого реагирования также согласились на обеспечение доставки гуманитарной помощи в пострадавшие от боевых действий районы

ДУБАЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Армия Судана и силы быстрого реагирования по итогам очередного раунда переговоров в Джидде согласились на реализацию мер взаимного доверия, а также на обеспечение доставки гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от боевых действий. Об этом говорится в совместном заявлении Саудовской Аравии, США и Межправительственной организации по развитию (ИГАД), которые выступают посредниками между сторонами конфликта.

Читайте также
Саудовская Аравия объявила о начале переговоров между армией Судана и спецназомСМИ: на западе Судана возобновились бои после начала переговоров в Джидде

"Королевство Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки и ИГАД, выступая в качестве координаторов второго раунда переговоров в Джидде, объявляют о том, что армия Судана и силы быстрого реагирования согласились предпринять шаги по обеспечению доставки гуманитарной помощи и реализации мер укрепления доверия", - указано в документе, распространенном Саудовским агентством печати. 

Теги:
СуданСтолкновения в Судане
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация