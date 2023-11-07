Стороны конфликта в Судане договорились о реализации мер взаимного доверия

Армия Судана и силы быстрого реагирования также согласились на обеспечение доставки гуманитарной помощи в пострадавшие от боевых действий районы

ДУБАЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Армия Судана и силы быстрого реагирования по итогам очередного раунда переговоров в Джидде согласились на реализацию мер взаимного доверия, а также на обеспечение доставки гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от боевых действий. Об этом говорится в совместном заявлении Саудовской Аравии, США и Межправительственной организации по развитию (ИГАД), которые выступают посредниками между сторонами конфликта.

"Королевство Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки и ИГАД, выступая в качестве координаторов второго раунда переговоров в Джидде, объявляют о том, что армия Судана и силы быстрого реагирования согласились предпринять шаги по обеспечению доставки гуманитарной помощи и реализации мер укрепления доверия", - указано в документе, распространенном Саудовским агентством печати.