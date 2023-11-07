Эксперт: указ "О духовных ценностях" может стать основой предложений РФ на саммите БРИКС

Член Экспертного совета высокого уровня БРИКС Виктор Ефимов, что от России ждут глобального цивилизационного проекта

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина №809 о сохранении и укреплении российских духовно-нравственных ценностей может стать основой предложений России в качестве глобального проекта на будущем саммите БРИКС, который пройдет в 2024 году на территории России. Такое мнение высказал член Экспертного совета высокого уровня БРИКС Виктор Ефимов в ходе конференции "Концепция духовно-нравственного образования граждан России. Практика содействия исполнению 809-го указа президента", которая прошла в пресс-центре ТАСС.

"В 2024 году пройдет саммит БРИКС на территории России. Мы прекрасно понимаем, и я это чувствую по контактам и связям, что от России ждут не просто победы в специальной военной операции, а от России ждут глобального цивилизационного проекта. Именно так поставил вопрос и проводит линию наш президент", - сказал Ефимов.

Директор Православной Свято-Алексиевской гимназии Андрей Курбатов отметил, что указ №809 может духовно подкрепить идеологию многополярного мира, которую предлагает Россия. "Указ президента №809 - это мечта всего прогрессивного человечества, потому что там понятными словами изложены высшие цели всех мировых религий и всех мировоззрений. Всегда есть различия между конфессиями, религиями и национальностями, но эти различия должны использоваться не для разжигания вражды, а для взаимоусиления и совместного творчества во имя всеобщего блага", - подчеркнул Курбатов.

Об указе

Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" 9 ноября 2022 года. Это документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности России.

Ханты-Мансийский автономный округ был выбран пилотным регионом для реализации указа. На сегодняшний день план мероприятий по его исполнению принят также в Красноярском крае, республиках Марий Эл и Мордовия, а также Иркутской, Калужской, Липецкой и Орловской областях.

"За год с подписания указа мы вышли к тому, что есть пример Ханты-Мансийского автономного округа, где начала корректироваться политика работы правительства, разработан учебно-методический блок для подготовки государственных и муниципальных служащих и многое другое. Хочу отметить, что и чиновники, и граждане приветствуют деятельность, нацеленную на практическую реализацию указа", - сказал в ходе конференции директор Научного консорциума высоких гуманитарных и социальных технологий Петр Юнацкевич.