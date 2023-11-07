В дело о гибели помощника главкома ВСУ добавили еще одну статью

Речь идет о подозрении в похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины добавило еще одну статью в уголовное дело по факту гибели помощника главкома ВС Украины Геннадия Частякова. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на ГБР, которому прокуратура поручила проведение следствия.

По его данным, к статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами добавили статью о похищении и присвоении оружия и других боевых предметов в условиях военного положения.

По предварительной версии следствия, 6 ноября Частяков отпраздновал день рождения и вернулся домой с подарками от коллег. Среди подарков был ящик, где находились шесть гранат западного образца. Одну из них взял в руки его сын. Забирая у ребенка боеприпас, Частяков выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Он сам погиб на месте, 13-летний сын госпитализирован с тяжелыми ранениями, также пострадала 11-летняя дочь Частякова. На месте происшествия изъяли оставшиеся пять гранат, у коллеги, преподнесшего этот подарок, во время обыска нашли еще две. Утром 7 ноября пресс-секретарь МВД Марьяна Рева заявила, что Частяков был предупрежден о том, что гранаты в подарке боевые. По ее словам, вероятно, погибший воспринял эту информацию как шутку.

О гибели Частякова стало известно в понедельник вечером. Вдова погибшего рассказала украинским СМИ, что тот принес домой подарочный пакет, при открытии которого произошел взрыв. Версия МВД о неосторожном обращении с боеприпасом вызвала неоднозначную реакцию среди украинцев. Многие публичные деятели возмутились или выразили недоверие. В частности, бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала следствие проверить все версии и не исключать ни одну из них.