Госдеп считает, что шаги Зеленского по выборам соответствуют Конституции Украины

Заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател заявил, что Вашингтон "предоставит украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что решения президента Украины Владимира Зеленского относительно выборов соответствуют основному закону этой страны.

"Мое понимание заключается в том, что это соответствует их конституции. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет", - заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя на регулярном брифинге для журналистов высказывания Зеленского о том, что "сейчас выборы не ко времени".

По мнению американского дипломата, Украина "находится в нынешнем положении" из-за специальной военной операции России. Десятки миллионов граждан Украины были вынуждены покинуть родные края, в том числе выехать за пределы страны, заявил Пател.

"Мы также ясно сигнализировали вместе с украинскими партнерами не только о своей приверженности борьбе Украины, но и о приверженности поддержке тщательного конституционного подхода, чтобы демократия оставалась прочной в военное время", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США.