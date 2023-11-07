Постпред Франции при ООН просит не игнорировать стремление палестинцев создать государство

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер отметил, что такой подход не противоречит поддержке, которую Париж оказывает Израилю в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Игнорировать стремление палестинцев создать собственное независимое государство будет ошибкой. Такое мнение выразил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер в эфире телеканала CNN.

"Этот кризис должен послужить сигналом к пробуждению. Нам нужно политическое решение. Думаю, игнорировать стремление Палестины стать государством, - это ошибка. <...> До тех пор, пока это стремление палестинцев не будет удовлетворено, думаю, кризис будет повторяться снова и снова", - сказал дипломат.

Он отметил, что такой подход не противоречит поддержке, которую Париж оказывает Израилю в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. "Франция всегда поддерживала Израиль. Вопрос о необходимости обеспечить безопасность Израиля не обсуждается. Мы не ставим под сомнение права Израиля на самооборону", - добавил он.

"У Израиля есть право защищать себя и бороться с террористами, которые находятся в Газе. Но [у Израиля] нет права причинять ущерб мирному населению Газы", - заключил французский постпред при всемирной организации.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за безопасность в анклаве после окончания конфликта какое-то время будет на Израиле. Он пояснил, что считает это способом не допустить роста террористической активности ХАМАС.