7 ноября, 20:09
Палестино-израильский конфликт

Постпред Франции при ООН просит не игнорировать стремление палестинцев создать государство

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер отметил, что такой подход не противоречит поддержке, которую Париж оказывает Израилю в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Игнорировать стремление палестинцев создать собственное независимое государство будет ошибкой. Такое мнение выразил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер в эфире телеканала CNN.

"Этот кризис должен послужить сигналом к пробуждению. Нам нужно политическое решение. Думаю, игнорировать стремление Палестины стать государством, - это ошибка. <...> До тех пор, пока это стремление палестинцев не будет удовлетворено, думаю, кризис будет повторяться снова и снова", - сказал дипломат.

Он отметил, что такой подход не противоречит поддержке, которую Париж оказывает Израилю в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. "Франция всегда поддерживала Израиль. Вопрос о необходимости обеспечить безопасность Израиля не обсуждается. Мы не ставим под сомнение права Израиля на самооборону", - добавил он.

"У Израиля есть право защищать себя и бороться с террористами, которые находятся в Газе. Но [у Израиля] нет права причинять ущерб мирному населению Газы", - заключил французский постпред при всемирной организации.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за безопасность в анклаве после окончания конфликта какое-то время будет на Израиле. Он пояснил, что считает это способом не допустить роста террористической активности ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация