КНДР осудила предстоящие визиты Блинкена и Остина в Южную Корею

Обозреватель ЦТАК Ким Мён Чхоль назвал грядущие поездки госсекретаря и министра обороны США в республику "провокационными действиями"

СЕУЛ, 8 ноября./ТАСС/. Поездки госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Южную Корею сгущают "тучи войны" в регионе. Об этом говорится в статье международного обозревателя Ким Мён Чхоля, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи.

По словам автора, "провокационные действия" американского руководства "похожи на вояж фанатиков войны, прибывших на место с целью проинспектировать подготовку к разжиганию второй Корейской войны". Блинкен прибудет в Южную Корею 8 ноября, а 13 ноября в Сеуле планируются переговоры главы Пентагона Ллойда Остина с его южнокорейским коллегой Син Вон Сиком.

"Если посмотреть на исторические примеры того, как политическое и военное противостояние и столкновения обострялись во всех местах, где появлялись США, то не останется сомнений, что поездки американского госсекретаря и министра обороны принесут новые тучи войны в Азиатско-Тихоокеанский регион", - считает обозреватель.

"Появятся или нет в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые геополитические риски, приближающие конец США, полностью зависит от поведения Вашингтона", - заключает Ким Мён Чхоль.

13 ноября министры обороны США и Южной Кореи Ллойд Остин и Син Вон Сик, как ожидается, обсудят укрепление расширенного сдерживания, под которым подразумевается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника. Предметом обсуждения может стать работа двусторонней консультативной группы по ядерному планированию.

В октябре американский бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, впервые совершил посадку на территории Республики Корея. В том же месяце южнокорейский город Пусан посетила американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган". В начале ноября завершились совместные американо-южнокорейские учения авиации Vigilant Defense с привлечением около 130 самолетов.