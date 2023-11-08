Kyodo: Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября

Как сообщило агентство, подготовка встречи находится на финальном этапе

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, подготовка встречи находится на финальном этапе. Пекин пока официально не подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите.

Kyodo передает, что Байден прибудет в Сан-Франциско 14 ноября, за день до начала саммита. Если китайский лидер поедет в США, отмечает агентство, это станет его первым визитом в Соединенные Штаты с апреля 2017 года. Китай и США планируют обсудить возможные сферы сотрудничества по таким глобальным вопросам, как изменение климата, указывает агентство. Оно также подчеркивает, что американская сторона намеревалась возобновить переговоры с Китаем, касающиеся оборонной сферы, для минимизации рисков эскалации. Однако пока не ясно, указывает Kyodo, затронут ли Байден и Си Цзиньпин эту тему во время встречи 15 ноября.

Ранее администрация США заявила, что достигнута принципиальная договоренность о проведении встречи американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.

Глава МИД КНР Ван И на встрече с американскими политологами в Вашингтоне 29 октября сообщил, что ведется работа над организацией встречи Си Цзиньпина и Байдена на полях саммита АТЭС, но "дорога в Сан-Франциско не может быть пройдена на автопилоте". По его словам, Китай и США должны по-настоящему реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств на полях саммита Группы двадцати на Бали в ноябре 2022 года.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-18 ноября.