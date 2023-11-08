Армия Израиля ударила с беспилотников по двум группам ракетчиков ХАМАС в Газе

По данным ЦАХАЛ, они планировали обстрелять военных противотанковыми ракетами

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на 8 ноября израильские военные нанесли удары с воздуха при помощи беспилотников по двум отрядам ракетчиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

"Ночью войска ЦАХАЛа выявили группу террористов, которые планировали обстрелять военных противотанковыми ракетами. Солдаты направили летательный аппарат, который нанес удар по группе и убил несколько террористов. Кроме того, военнослужащие направили летательный аппарат для нанесения удара по террористической ячейке, ответственной за запуск ракет в сторону Израиля, в результате удара с воздуха были убиты несколько террористов", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.