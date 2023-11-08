G7 выразила обеспокоенность вынужденным переселением армян из Нагорного Карабаха

Страны Группы семи призвали Азербайджан полностью выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) обеспокоены вынужденным переселением армян из Нагорного Карабаха после военной операции Азербайджана. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио.

"Мы сильно обеспокоены гуманитарными последствиями переселения армян из Нагорного Карабаха после военной операции, проведенной Азербайджаном. Мы призываем Азербайджан полностью выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и приветствуем международные усилия по удовлетворению неотложных гуманитарных потребностей тех, кто был вынужден покинуть свои дома", - сказано в нем.

В заявлении отмечается, что G7 поддерживает шаги по установлению "устойчивого и длительного мира между Арменией и Азербайджаном на основе принципов неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности".

19 сентября Баку объявил о начале военной операции в Карабахе. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". В последующие дни из Нагорного Карабаха в Армению, по данным Еревана, въехало более 100 тыс. вынужденных переселенцев, в регионе осталось несколько десятков этнических армян.